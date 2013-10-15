Мінрегіон запевняє, що опалення включили по всій Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними Мінрегіону, загалом в Україні на сьогодні працює 99,98% котельних - 24,7 тис. Зокрема, за останню добу в роботу було запущено 35 котельних.

Згідно з повідомленням, у Києві з 248 котельних у роботу запущено 243, а опалюється 99,84% житлових будинків - 10,9 тис.

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Прес-служба нагадує, що в міністерстві діє оперативно-диспетчерська служба, яка здійснює цілодобовий моніторинг початку опалювального сезону в регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об'єктів соціальної сфери і житлових будинків до опалення у зв'язку з аномально холодною осінню.

На початку жовтня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що опалювальний сезон можна починати в усіх регіонах країни, оскільки енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо.