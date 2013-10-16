Fitch перегляне суверенний рейтинг США

Відповідний прес-реліз опубліковано 15 жовтня на офіційному сайті агентства, пише Лента.ру.

Ймовірне зниження рейтингу США, який зараз має максимальне значення «AAA», аналітики агентства безпосередньо пов'язали з можливим дефолтом, який загрожує Вашингтону у разі, якщо стелю держборгу не буде підвищено до 17 жовтня.

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«Хоча ми продовжуємо вірити, що стеля незабаром буде підвищений, політичні чвари збільшують ризик дефолту Сполучених Штатів», - зазначають у Fitch.

В даний час державний борг США встановлено на рівні 16,7 трильйона доларів. У разі, якщо цю планку не буде законодавчо підвищено, 17 жовтня Вашингтон виявиться не в змозі оплачувати зовнішні позики і буде змушений оголосити технічний дефолт.

Представники Демократичної та Республіканської партій протягом кількох тижнів не можуть домовитися про підвищення ліміту держборгу, відстоюючи свої інтереси: республіканці, що знаходяться в опозиції вимагають зниження соціальних витрат, у той час як демократи підтримують вимагають значних відрахувань реформи президента Барака Обами.

Досі агентство Fitch жодного разу в історії не знижувало кредитний рейтинг США з максимального значення. У 2011 році на такий крок пішла інше найбільше агентство Standard & Poor's: тоді рейтинг був знижений на один щабель, з "AAA" до "AA+». Причиною цього також стало наближення державного боргу США до стелі і занадто тривалі переговори конгресменів і адміністрації президента домовитися про його підвищення.