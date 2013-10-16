За 10 років дитяча захворюваність на діабет майже подвоїлася

В Україні щороку зростає кількість дітей з цукровим діабетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор Микола Гульчій на прес-конференції у Києві.

За його словами, на початок 2013 року в Україні зареєстровано 8 тис. 178 дітей, хворих на цукровий діабет, що становить 10,26 на 10 тисяч дитячого населення.

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«Діабет молодіє. Протягом 5 років поширеність цукрового діабету в дітей зростає. Особливо це стосується дітей допідліткового віку (від нарождення до 14 років). Найшвидше зростає поширеність цукрового діабету серед дітей до 6 років. Це означає, що ця хвороба є загальною проблемою. Вона стосується не лише медицини, а й харчування, занять фізичною культурою, спортивних навантажень. Це робота загальнолюдська», - зазначив Гульчій.

Він наголосив, що цукровий діабет має пандемічний характер – в усьому світі та в Україні. «В Україні сьогодні 1 млн 300 тис. хворих на цукровий діабет. За 10 років їхня кількість зросла з 1,6 до 2,9 на 100 тисяч населення», - сказав професор.