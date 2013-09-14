Дитяча смертність у світі скоротилася вдвічі - ООН

Доповідь підготовлена ​​експертами Дитячого фонду ООН/ЮНІСЕФ/, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Світового банку та відділенням народонаселення всесвітньої організації. Вони відзначають значний прогрес порівняно з 1990 роком, коли цей показник становив 12 млн, передає ІТАР -ТАСС.

Таким чином, міжнародне співтовариство наблизилося до досягнення Цілей розвитку тисячоліття, поставлених на саміті в Нью-Йорку в 2000 році. Тоді країни-члени ООН, зокрема, зобов'язалися до 2015 року скоротити рівень дитячої смертність на дві третини порівняно з 1990 роком.

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"Це позитивна тенденція. Врятовано мільйони життів. Але ми можемо зробити більше", - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк. За даними ООН, найбільш поширеними причинами дитячої смертності є пневмонія, діарея і малярія, а також недоношеність і асфіксія плода. Як підкреслюють експерти всесвітньої організації, в більшості цих випадків загибелі дитини можна уникнути - потрібен лише нормальний догляд і доступність медичних препаратів, зокрема, антибіотиків.

В Об'єднаних Націях відзначають успіхи Росії, яка знаходиться у кроці від досягнення своєї мети - не більше 9 смертей на кожну тисячу новонароджених до 2015 року. У минулому році цей показник становив 10 смертей, в той час як в 1990 році - 26. Усього в 2012 році в РФ до п'яти років не дожили 17 тис. дітей, в 1990 - це число було в 3,5 рази вище.

За даними експертів ООН, більше половини випадків дитячої смертності реєструються у п'яти країнах - Китаї, Демократичній Республіці Конго, Пакистані, Індії та Нігерії. Причому на частку останніх двох припадає близько 35 проц загиблих у світі дітей молодше п'яти років.