Завтра в Україну прийде хмарна і дощова осінь

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні невеликі дощі, вночі на крайньому півдні, вдень у південній частині, Донецькій і Луганській областях помірні дощі, у Криму місцями сильні.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

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Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 14°; вдень 10-15°, на півдні до 18°.

У Києві та області у четвер - без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 10-15°, у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°.