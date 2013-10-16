В Україні закрили понад 300 дитячих атракціонів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це заявив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей ГПУ Володимир Вишинський.

За його словами, за дорученням Генеральної прокуратури України Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки обстежено 1,5 тисячі таких об’єктів, виявлено 2 тисячі порушень та заборонено до експлуатації понад 300 таких об’єктів.

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«Проте проведеними прокурорами перевірками щодо повноти вжитих територіальними органами Держгірпромнагляду заходів встановлено численні порушення щодо розміщення та експлуатації атракціонів. Як правило, вони функціонують без відповідних дозвільних документів контролюючих органів. Технічний стан деяких з них виключає можливість експлуатації через небезпеку для життя і здоров’я дітей», - сказав Вишинський.

Також він зазначив, що лише за втручання органів прокуратури в АР Крим відключено від електропостачання та демонтовано 17 атракціонів, а у Житомирській області - 80.

“За аналогічних підстав реагували прокурори Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Чернівецької областей, м. Києва», - підсумував Вишинський.