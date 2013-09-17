Українці продовжують калічитися на давно списаних каруселях (відео)

Єдині, хто може допомогти у боротьбі з ринком чорних атракціонів - місцеві органи влади та міліція.

Але, як з'ясував експеримент програми "Гроші", посадовці не квапляться вирішувати цю проблему. Ціна нового атракціону складає близько $ 100 тис., однак підприємці не хочуть викладати таку суму, адже списаний апарат можна придбати в 10-20 разів дешевше, повідомляє ТСН.

Інтернет рясніє повідомленнями про продаж гірок за $ 3-5 тис. і ще можна поторгуватись. Журналістові програми "Гроші" пообіцяли продати всі атракціони столичного парку "Нивки", деякі з яких народились у далекому 1935-у році, за 200 тис. грн. Але жодного контролю на безпеку напіврозвалені гірки, де замість пасків безпеки – жіночі шалики, не витримають.

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Надувні гірки вважаються одним з найбезпечніших дитячих атракціонів. Нещодавно Україну сколихнула шокуюча новина - в Одесі з надувного батуту випав хлопчик та загинув. Такі випадки стаються через недбале встановлення та накачування атракціону повітрям. А встановити такий атракціон не коштує нічого.

Журналісти встановили гірку у самому серці столиці – парку Шевченка, і спокійно пропрацювали цілий день без жодних перепон. Тільки надвечір до нелегально встановленої гірки підійшов міліціонер через те, що конкуренти, які працюють в парку 12 років, "навели" правоохоронців.

З'ясувалось, що дозволів немає ані у гірки, яка працює 1 день, ані у гірки, яка стоїть в парку багато років. Нагадаємо, через падіння атракціону у місті Гола Пристань на Херсонщині четверо людей були госпіталізовані - троє не могли пересуватись через важкі переломи.