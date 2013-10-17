Кабмін вилучив зі складу ВМС старий корабель та кілька суден
14:07, 17 жовтня 2013Суспільство
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Рішення про вилучення корабля і суден було ухвалене зважаючи на їх технічний стан.
Старий корабель списали через технічний стан / Фото: cryazone.com
Прем'єр-міністр України Микола Азаров ухвалив рішення про вилучення зі складу Військово-Морських сил Збройних сил України одного корабля і восьми катерів і суден забезпечення.
Як повідомив журналістам міністр оборони Павло Лебедєв, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
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«Рішення ухвалене (про вилучення — УНІАН) - це один бойовий корабель 1978 року, решта - катери і судна забезпечення», - сказав Лебедєв.
Він відзначив, що рішення про вилучення корабля і суден було ухвалене зважаючи на їх технічний стан.
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