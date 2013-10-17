Міліція знайшла підпільне казино перевіряючи "заміноване" анонімом кафе

У Бердичеві Житомирської області міліція під час обстеження кафе після анонімного повідомлення про мінування, виявила у підвалі закладу харчування зал заборонених для використання гральних автоматів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, сьогодні до чергової частини Бердичівського міськвідділу УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про мінування кафе.

"17 жовтня на номер «102» близько 10.45 зателефонував чоловік, який, не назвавшись, повідомив про те, що кафе заміновано і за дві години там станеться вибух", - уточнила Ващенко.

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Працівники міліції провели евакуацію людей та розпочали огляд приміщення та довколишньої території. Жодних вибухових пристроїв у бердичівському кафе не знайдено. При цьому під час огляду приміщення кафетерію у підвалі будівлі експерти-вибухотехніки виявили кімнату, де було розміщено декілька десятків недіючих гральних автоматів.

За таких обставин автомати належним чином описали та опечатали. Правоохоронці нині з’ясовують походження та власника заборонених для використання гральних автоматів.

Правоохоронці також встановлюють особу аноніма, що телефонував до міліції, а також його місцезнаходження.