Міліція припинила діяльність кількох підпільних казино

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що зловмисники створили низку суб’єктів господарювання, які діяли на території деяких областей України. При цьому вони уклали договори на розповсюдження державної миттєвої лотереї з підприємством, яке має ліцензію на цей вид діяльності. В подальшому, під виглядом проведення державної лотереї, на базі легальних закладів з її розповсюдження, правопорушники налагодили підпільний гральний бізнес.

Слідчими підрозділами спільно з працівниками Департаменту боротьби з економічною злочинністю та Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України проведено більш як 30 обшуків в офісах підприємств та гральних залах у м. Києві та м.Одесі, в ході яких вилучено понад 400 гральних автоматів, близько 300 системних блоків.

За фактом незаконного зайняття гральним бізнесом відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове слідство.