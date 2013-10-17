В Україні офіційно з'явилася Церква Літаючого макаронного Монстра

В Україні офіційно з'явився громадський рух «Українська пастафаріанская церква», вона ж Церква Літаючого макаронного Монстра, пародійна релігійна організаці , заснована в 2005 році в США. Скорочено «Українська пастафаріанська церква (Макаронна парафія)» називає себе УПЦ МП, пише Сегодня.

Інформацію про реєстрацію підтвердив начальник Оболонського районного управління юстиції у місті Києві Максим Жданов.

«Українська пастафаріанська церква» зареєстрована як громадська організація. У них немає статуту, немає свідоцтва, вони просто заявили про те, що будуть збиратися», - розповів Жданов.

Офіційну реєстрацію пастафаріани відзначили Пастною ходою - кілька десятків людей з атрибутикою пройшлися центром Києва.

Церква Літаючого Макаронного Монстра з'явилася в 2005 році з ініціативи Боббі Хендерсона. Її створення стало знаком протесту проти введення в США в шкільний курс концепції «Розумного задуму» як альтернативи вченню про еволюцію.

Пастафаріанці зображують Творця світу як сплетіння макаронів навколо пари тефтелей, що довільно ширяють у повітрі. Творець у пастафаріанців називається Літаючим Макаронним Монстром.

У пастафаріанстві немає молитов, але є переконання. Крім того, у пастафаріанцев є Євангеліє Літаючого Макаронного Монстра і вісім «Краще б ти цього не робив» (у вигляді альтернативи 10 заповідям).

«Деякі неосвічені люди можуть вирішити, що пастафаріанство являє собою антинаукову пародію на християнство, іслам або інші релігії, однак це далеко не так. Існування Літаючого Макаронного Монстра ніколи не було і не буде спростовано наукою, оскільки пастафаріанство включає в себе також віру, що всі наукові докази спростовують існування ЛММ створені ним самим, щоб приховати своє існування. Так само пастафаріанство ніколи не робить нападки на інші релігії», - йдеться на офіційному сайті пастафаріанців.

Українська православна церква засудила діяльність «Української пастафаріанскої церкви».

«Наявні нові труднощі для християнського богослов'я і традиційних релігій... Це більша небезпека ніж, хоч і молодший, але все ж богооткровенний іслам, або біблійні Свідки Єгови. І не бачити, не помічати цього вже неможливо. Нівелюється саме поняття сакральності віри...», написав на своїй сторінці в Facebook Архімандрит Української православної церкви Авакум щодо діяльності «Церкви ЛММ».