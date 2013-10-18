Названі дата та вартість пробного ЗНО

Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, пробне ЗНО буде проведено упродовж двох сесій - 22 та 29 березня. Учасники пробного ЗНО зможуть взяти участь тільки в одному із запропонованих в той чи інший день тестувань, повідомляє Освіта.юа

22 березня регіональні центри оцінювання якості освіти проведуть тестування з української мови і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії та однієї з іноземних мов: англійської, німецької, французької або іспанської.

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Відповідно, 29 березня абітурієнти матимуть можливість скласти пробне ЗНО з математики, історії України, біології, географії, світової літератури.

Реєстрацію учасників пробного ЗНО проводитимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 1 до 30 листопада.

Для успішної реєстрації абітурієнтам необхідно буде вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер контактного телефону, місце постійного проживання, перелік предметів пробного ЗНО та мову, якою абітурієнт бажає складати тести.

Тести ПЗНО з математики, історії України, хімії, фізики, всесвітньої історії, біології, географії, окрім української будуть доступні мовами національних меншин: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською. Тест зі світової літератури абітурієнти зможуть скласти українською або російською.

Вартість одного пробного зовнішнього оцінювання у 2014 році складає 89 грн.