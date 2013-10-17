Адвокат Крашкової каже, що екс-колеги Дрижака вигадують йому алібі

Як передає кореспондент УНІАН, Поплужний повідомив про це журналістам 17 жовтня біля будівлі суду.

Зокрема, він повідомив, що 27 червня вранці у складі слідчо-оперативної групи виїхав до райлікарні, де була Крашкова. Вона повідомила, що над нею скоїли злочин співробітники міліції.

Читайте також: Ірина Крашкова: Я хочу чути все (відео)

"На уточнююче запитання "Хто саме?" вона сказала, що це був Поплужний. А я стояв в той момент на вхідних дверях і був приголомшений, і сказав їй: "Я - Поплужний". На почуте вона сказала: "Ні, не ти". Вона сказала, що це працівник міліції, який живе біля військкомату. На уточнення: "Поліщук"? вона сказала "Так, Поліщук". На запитання "Хто ще був?" вона відповіла - "Дрижак". На уточнююче запитання: "Який Дрижак старший або молодший?" вона відповіла, що це був Євген", - повідомив Поплужний.

Проте під час судового засідання Крашкова, за словами її представника в суді Руслана Радецького, спростувала сказане Поплужним.

"Ірина в судовому засіданні спростувала це. І Поплужний сказав, що він був у дверях, тому, чув він це чи ні... Це по-перше, по-друге, потрібно врахувати стан Ірини, вона була з розітнутою верхньою губою, яка не давала змоги нормально говорити, тому Поплужний, швидше за все вигадує це все для того, щоб створити алібі своїм колишнім колегам", - сказав Радецький.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15, пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області розпочав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд розпочав 8 жовтня.