Прокуратура знайшла наконечник від насоса, яким били Крашкову

Наконечник від насоса, що проходить у "врадіївській справі", про зникнення якого заявив сьогодні адвокат звинуваченого Євгена Дрижака, нікуди не зникав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам після засідання суду прокурор, яка представляє державне звинувачення в справі про згвалтування і побиття жительки Врадіївки Ірини Крашкової, Наталія Висоцька.

"По-перше, я зазначу, що є річ речовим доказом чи ні - вирішує лише суд. Такі речі не досліджувалися судом, тому говорити "речовий доказ" недоречно", - відразу зазначила прокурор.

І повідомила, що наконечник від насоса, знайдений неподалік від млина біля села Сирове, де стався злочин проти Крашкової, нікуди не зник.

"Він (наконечник - УНІАН) дійсно був, він є в матеріалах кримінального провадження, але оскільки цей наконечник від іншого насоса, який не належить Рябіненку, то щодо нього не ухвалювалися ніякі процесуальні рішення, експертиза теж не проводилася", - сказала Висоцька.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня адвокат підсудного капітана міліції Євгена Дрижака Володимир Клименко заявив, що з матеріалів "врадіївської справи" зник речовий доказ - наконечник від насоса, знайдений у лісопосадці неподалік від млина, до якого спустилася побита потерпіла.