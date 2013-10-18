На Сумщині автобус з пасажирами влетів у дерево, є постраждалі
20:25, 18 жовтня 2013Суспільство
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У Сумській області в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 7 пасажирів рейсового автобуса.
У Сумській області в ДТП постраждали 7 пасажирів автобуса / Фото : uk.wikipedia.org
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, ДТП сталося сьогодні, 18 жовтня, близько 16-ї години поблизу с. Чеберяки Роменського району .
Як з’ясувалося, автобус ПАЗ рухався по дорозі вгору, однак через технічну несправність покотився назад, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.
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За попередніми даними, 7 осіб отримали тілесні ушкодження, 5 з яких були госпіталізовані до лікарні.
Наразі міліція з’ясовує всі обставини ДТП.
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