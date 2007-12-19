Порушено справу проти депутата за прослуховування телефонів

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу проти депутата місцевої ради, який підозрюється в організації прослуховування телефонних розмов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області з посиланням на прокурора області Анатолія ВАСИЛЕВСЬКОГО.

Згідно з повідомленням, у ході розслідування порушеної в серпні цього року кримінальної справи за фактами незаконного використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та порушення таємниці телефонних розмов 11 грудня порушено кримінальну справу стосовно особи, причетної до організації вчинення даних злочинів. Оскільки ця особа є депутатом місцевої ради, тому кримінальну справу щодо неї порушував особисто прокурор області.

Підозрюваному інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.163; ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ст.182; та ч.3 ст.27, ч.2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Це вже друга особа, стосовно якої порушено кримінальну справу в рамках розслідування фактів прослуховування телефонних розмов. У серпні кримінальна справа порушувалась щодо виконавця, затриманого на місці скоєння злочину.

Як повідомив прокурор Чернігівської області Анатолій ВАСИЛЕВСЬКИЙ, проведення досудового слідства у даній справі доручено слідчому відділу Управління СБУ в Чернігівській області.