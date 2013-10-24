«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Сімферополь-Львів

«Щоб усі бажаючі жителі Кримського регіону під час осінніх шкільних канікул могли відвідати західну частину України, залізничники призначили додатковий поїзд Сімферополь-Львів-Сімферополь», - сказано в повідомленні.

Завдяки поїзду № 296/295 сполученням Сімферополь-Львів-Сімферополь жителі Криму отримають майже 800 додаткових місць для поїздок у напрямку Львова й назад.

Цей поїзд курсуватиме через такі населені пункти: Сімферополь, Львів, Джанкой, Новоолексіївка, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, П‘ятихатки, Олександрія, Знам‘янка, Сміла, Городище, Корсунь, Миронівка, Біла Церква, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль.

Згідно з повідомленням, із Сімферополя поїзд № 296/295 відправиться 25 жовтня о 22.30, до Львова прибуде 26 жовтня о 00:21. У зворотному напрямку поїзд відправиться 27 жовтня о 16:21, а до Сімферополя прибуде наступного дня о 17:29.

Зараз на поїзд залишаються у продажу плацкартні, купейні й місця класу «люкс».

Окрім цього, «Укрзалізниця» включила додаткові вагони в низку поїздів : один вагон до складу поїзда № 92/91 Львів-Київ відправленням зі Львова 28, 30 жовтня і 1, 10 листопада, з Києва - 29, 31 жовтня і 2, 11 листопада; два вагони до складу поїзда № 98/97 Ковель-Київ відправленням з Ковеля 25 і 28 жовтня, з Києва - 26 і 29 жовтня; три вагони до складу поїзда № 98/97 Ковель-Київ відправленням із Ковеля 10 листопада, з Києва - 11 листопада; два вагони до складу поїзда № 608/607 Чернівці-Львів відправленням із Чернівців і Львова - 29 жовтня; два вагони до складу поїзда № 608/607 Чернівці-Львів відправленням із Чернівців 1 листопада, зі Львова - 2 листопада; два вагони до складу поїзда № 606/605 Львів-Рахів відправленням зі Львова 1 листопада, з Рахова - 2 листопада.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" на період осінніх шкільних канікул збільшила кількість вагонів у найбільш популярних поїздах і призначила додаткові рейси в західному напрямку. Зокрема, додатково призначено поїзд № 207/208 сполученням Київ-Ужгород, який здійснить два рейси, завдяки чому пасажири отримають майже 3 тис. додаткових місць для поїздок у напрямку Ужгороду й назад.