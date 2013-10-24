У Росії вчені виявили нову хворобу курей

Дослідники сибірського відділення Російської Академії Наук знайшли раніше невідому хворобу домашньої птиці і дали їй робочу назву «бактеріальний ендокардит курей», повідомляє ІноТВ з посиланням на World Poultry.

Вченим вдалося розпізнати геном хвороботворної бактеріъ, яка викликає це захворювання, вони відтворили її в лабораторії і почали вивчати.

Читайте також: Кількість хворих на пташиний грип у Китаї досягла 129 осіб

Ця хвороба вражає серце, а також легені і кістки, пише голландське видання. Вчені вважають, що збудник хвороби циркулює по кровоносних судинах і тому вражає різні органи. Дослідники отримали попередні дані, що захворювання може передаватися у спадок і таким чином викликати масовий падіж курей.

За останні два роки збиток від поширення цієї інфекції серед домашньої птиці в Росії склав 2 мільярди рублів (близько $62 млн).