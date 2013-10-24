ВР прийняла закон про лібералізацію ринку електроенергії

Ним передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

За даний законопроект проголосували 305 народних депутатів при необхідному для ухвалення рішення мінімумі в 226 голосів.

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«У 2016 році ринок має запрацювати у пілотному режимі, а повністю почне працювати 1 липня 2017 року», - заявив з трибуни парламенту народний депутат від Партії Регіонів Георгій Груба, який презентував законопроект.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2012 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

На етапі розгляду цей закон мав неоднозначну оцінку з боку учасників ринку. Зокрема, директор з питань інформації і зв'язків з громадськістю асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна заявляла, що законопроект про лібералізацію ринку електроенергії ставить у нерівні умови його учасників, зокрема атомну галузь.