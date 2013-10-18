В Україні кардинально зміниться ринок енергетики

Наступного тижня його планує схвалити Верховна рада, після чого піде в минуле сформована ще в 1990-х схема субсидування населення за рахунок промисловості, яка себе вичерпала і більше не дозволяє вирішувати проблему браку коштів на субсидування та модернізацію, повідомляє Комерсант-Україна.

Енергетичне співтовариство схвалює всі 465 внесених до законопроекту про функціонування ринку електроенергетики поправок і з нетерпінням чекає ухвалення закону, сказано у листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеша Копача прем'єр-міністру Миколі Азарову, голові комітету з питань ПЕК і міністру енергетики та вугільної промисловості від 16 жовтня.

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Законопроект N0916 "Про засади функціонування ринку електроенергії України" був поданий групою депутатів на чолі з головою комітету Верховної ради з питань ПЕК Миколою Мартиненком (Батьківщина) ще в 2012 році. Його прийняття є однією з вимог, які Україна повинна виконати для підписання угоди про асоціацію з ЄС. "Нинішня схема функціонування ринку електроенергії не влаштовує європейських інвесторів. Її зміна зможе зробити ринок прозорим і зрозумілим для європейських енергокомпаній", - говорить виконавчий директор "Європейської бізнес асоціації" Анна Дерев'янко.

Зараз на енергоринку діє модель 17-річної давності. Це призвело до того, що, за словами голови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Сергія Тітенка, сьогодні розмір заборгованості споживачів перед обленерго досяг максимального значення за останнє десятиліття - 13,6 млрд грн. Тільки за вісім місяців цього року заборгованість збільшилася на 2,25 млрд грн.

Уряд вже десять років намагається реформувати енергоринок, але в останній момент йому зазвичай бракує політичної волі. Політичні складнощі можуть виникнути і зараз. Новий закон дозволить поліпшити платіжну дисципліну споживачів, і при цьому вводить обов'язкову фінансову гарантію Кабміну для тих споживачів, яких не можна відключати, каже голова НКРЕ. Законопроект також повинен вирішити проблему перехресного субсидування, коли за дешеву електроенергію для населення платить промисловість, зазначає Сергій Тітенко. Він нагадує, що розмір перехресного субсидування виріс з 2005 до 2012 року майже в десять разів - до 34 млрд грн, в 2013 році він складе 39 млрд грн. Новий закон скасовує цю схему і вводить прозору систему підтримки пільгових категорій споживачів через Фонд врегулювання вартісного дисбалансу.

Член НКРЕ Олександр Рогозін зазначає, що знос обладнання в тепловій енергетиці сьогодні перевищує 80%, електромережі зношені на 54%. "Сьогодні немає грошей на продовження термінів експлуатації блоків АЕС, не кажучи вже про будівництво нових. Фактично заморожено будівництво нових потужностей ГЕС", - розповідає чиновник.

За словами Олександра Рогозіна, за новим законом ціни на електроенергію будуть утворюватися не адміністративно, як зараз, а на основі ринкових механізмів на біржі за принципом "ринок на добу вперед". У прямих договорах можна буде фіксувати ціну електроенергії на довгостроковий період. "Зрозуміла і прогнозована ціна електроенергії дозволить залучити в галузь інвесторів, яким простіше буде планувати свою діяльність", - говорить Рогозін.

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У той же час у роздрібній торгівлі електроенергією гряде лібералізація. Обленерго перестануть бути регіональними монополістами, оскільки будуть розділені на дві компанії з транспортування та продажу електроенергії.

Одне з найважливіших питань реформи - це субсидування населення. Законопроект передбачає, що електроенергія для найбідніших споживачів поставлятиметься за пільговими тарифами за рахунок Фонду врегулювання вартісного дисбалансу, який наповнюватиметься за рахунок коштів атомних і гідроелектростанцій. "Надприбуток атомних електростанцій також вилучається у Франції, в Бельгії та в інших країнах з розвиненою ядерною енергетикою для підтримки конкурентного середовища на енергоринку", - каже Павло Корж, член комітету ВР з питань ПЕК.

У той же час, для населення, чиї доходи сьогодні вищі за середні, ціна буде поступово підвищуватися.