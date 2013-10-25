У Харкові спалили лімузин

У Харкові на вулиці Тобольській у четвер, 24 жовтня, невідомі зловмисники підпалили лімузин марки Lincoln.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Зараз встановлюються свідки та опитуються очевидці події.

Як розказав кореспондентові УНІАН очевидець події, інцидент стався вчора близько 20:00.

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Очевидець, посилаючись на слова водія лімузина, повідомив, що автомобіль викликали за адресою на вул. Тобольську. По приїзді на місце виклику невідомий чоловік з газового балончика розпилив газ в обличчя водія, витяг його з машини та побив ногами.

У той же час ще один невідомий відкрив задні дверцята лімузина й кинув на сидіння згорток, який спалахнув. Всередині автомобіль вигорів повністю.