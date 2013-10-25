На Тернопільщині вночі пошкодили два погруддя провіднику ОУН
13:23, 25 жовтня 2013Суспільство
514 0
На Тернопільщині у двох населених пунктах невідомі поскидали з постаментів погруддя провідника ОУН Степана Бандери.
Одне з погрудь облили фарбою /Фото : zaxid.net
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався вночі у Теребовлі та у селі Струсові Теребовлянського району.
Повідомлення про факти вандалізму надійшли до чергової частини райвідділу сьогодні вранці. На місці події працює слідчо-оперативна група, міліціонери фіксують акти вандалізму.
Читайте також: У Львові підозрюють, що влада і міліція "кришують" війну проти пам'ятників героям УПА
Одне із пошкоджених погрудь невідомі облили фарбою. Розпочато розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter