На Тернопільщині вночі пошкодили два погруддя провіднику ОУН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався вночі у Теребовлі та у селі Струсові Теребовлянського району.

Повідомлення про факти вандалізму надійшли до чергової частини райвідділу сьогодні вранці. На місці події працює слідчо-оперативна група, міліціонери фіксують акти вандалізму.

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Одне із пошкоджених погрудь невідомі облили фарбою. Розпочато розслідування.