На Львівщині зруйнували ще два пам’ятники провідникам УПА

У ніч із 6 на 7 квітня у Львівській області невідомі зруйнували два пам’ятники провідникам УПА - у селі Гордині Самбірського району та в місті Моршині.

Як повідомила УНІАН секретар сільської ради села Гординя Марія Возняк, у ніч з 6 на 7 квітня було зруйновано пам'ятник Героям УПА Євгену Коновальцю та Степану Бандері на вулиці Січових Стрільців, який стояв напроти сільської ради села Гординя з 1991 року.

У ніч із 6 на 7 квітня також було зруйновано «Стелу Героїв» з барельєфами героїв УПА Романа Шухевича, Євгена Коновальця та Степана Бандери.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН депутат Стрийської районної ради Львівщини Мар'ян Берездецький.

«Невідомі, судячи з усього великим молотом, розбили «Стелу Героїв», яка встановлена біля Центру реабілітації ветеранів УПА і репресованих «Говерла» у місті Моршині», - зазначив М. Берездецький.

У ГУ МВС України у Львівській області повідомили, що на місця події виїжджали правоохоронці, розслідуються всі обставини руйнування пам‘ятників.

Як повідомляв УНІАН, також у ніч на 7 квітня у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району невідомі зруйнували пам’ятник провідникові ОУН Степанові Бандері. В ніч на 6 березня в селі Воля-Задеревацька Стрийського району було пошкоджено меморіальну таблицю та пам’ятник Степанові Бандері, а в ніч на 7 березня – барельєф Романові Шухевичу в селі Білогорща, біля Львова.