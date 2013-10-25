УЗ з 2014 року розширить електрифікацію підходів до портів Чорного моря

13:30, 25 жовтня 2013
Суспільство
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Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує з 2014 року почати розвиток електрифікованого ходу до портів Чорного моря за залізничним напрямком Волинськ — Миколаїв (148 км) для збільшення вантажних перевезень.

«Укрзалізниця» планує з 2014 року почати розвиток короткого електрифікованого ходу до портів Чорного моря

«У 2014 році почнеться електрифікація залізничного напрямку Волинська — Миколаїв. Це найкоротший хід для перевезення вантажів на порти Миколаївського і Одеського регіонів», - повідомила УНІАН прес-служба відомства.

За даними «Укрзалізниці», на сьогодні вже завершено проектні роботи з електрифікації цього напрямку. На думку експертів відомства, створення електрифікованого ходу сприятиме збільшенню вантажних перевезень, зокрема транзитних. Зокрема, цим маршрутом перевозитиметься вантаж з Російської Федерації в чорноморські порти. Крім того, сюди планують направити частину потягів з переобтяженого напряму Знам’янка - Помічна - Колосівка.

«Укрзалізниця» повідомила, що в ході електрифікації проводитиметься переоснащення напрямку новими сучасними пристроями, устаткуванням і системами. Крім того, планується збудувати другі колії, контактну мережу, три нові тягові підстанції і реконструювати існуючі.

«На напрямку потрібно відкрити п'ять підрозділів електропостачання. Тільки у підрозділах електропостачання залізниць ми створимо близько 200 нових робочих місць у регіоні», - цитує прес-служба начальника головного управління електрифікації і електропостачання «Укрзалізниці» Віталія Максимчука.

Крім того, в планах залізниці модернізувати пристрої автоматики і зв'язку.

«Будуть упроваджені сучасні мікропроцесорні системи забезпечення безпеки і регулювання руху потягів, які порівняно з релейними системами залізничної автоматики мають великі функціональні можливості і ефективніші в експлуатації», - зазначив начальник головного управління автоматики, телемеханіки і зв'язки Володимир Басов.

«Укрзалізниця» також наголосила, що роботи з удосконалення залізничної інфраструктури стимулюють суміжні галузі, оскільки використовують 99% устаткування і матеріалів вітчизняного виробництва. Крім того, електрифікація напрямку сприятиме збереженню робочих місць і створенню нових на вітчизняних підприємствах-виробниках.

У числі позитивних змін, які принесе електрифікація напрямку, «Укрзалізниця» також назвала ймовірне збільшення на 20-25% швидкості руху вантажних потягів, що приведе до скорочення часу доставки вантажів.

Довідка УНІАН. Напрямок Долинська - Миколаїв задіяний не тільки у вантажних, а й у пасажирських перевезеннях. На ділянці курсує 20 пар вантажних, 24 пасажирські і 3 приміські потяги.

У перспективі залізничники планують збільшити полігон ділянок на електротязі від Миколаєва до Колосівки і в напрямі Херсон - Вадим - Джанкой, таким чином буде створено великий електрифікований хід на Крим.

На сьогодні експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км колій, з яких електрифіковано 47,4%.

Електрифікація залізничного напряму Долинська - Миколаїв - Колосівка є одним з важливих заходів, визначених «Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки», затвердженою постановою Кабінету міністрів України. Зазначена програма передбачає розвиток транспортного сектора, впровадження нових підходів до модернізації пріоритетних галузей економіки для базових галузей, до яких належить залізничний транспорт.

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