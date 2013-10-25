Американська компанія почала акціонувати людей

При цьому акціонери Фостера не зможуть брати участь в управлінні кар'єрою або життям футболіста, але, заплативши по 10 доларів за акцію, зможуть розраховувати на відповідну частину 20% всіх доходів гравця протягом всієї його кар'єри, повідомляє ПРАЙМ.

На сайті Fantex вже розміщений анонс IPO, в ході якого планується продати один мільйон 55 тисяч акцій. Там же розміщена докладна інформація про пропонований "товар" та ризики, пов'язані з придбанням акцій.

Після IPO курс акцій буде коливатися в залежності від фінансового благополуччя Фостера, а значить ними можна буде спекулювати, як звичайними цінними паперами, відзначає AFP.

Прибуток Fantex від IPO складе 500 тис доларів, а надалі компанія буде отримувати збори від всіх операцій з акціями.

У разі успіху Fantex планує поширити цей досвід на інших зоряних гравців. Вже розглядаються кандидатури бейсболістів і гравців в баскетбол, а також інших спортсменів, "бренд яких володіє потенціалом генерувати значні доходи".

Крім контракту на 43,5 млн доларів з клубом Houston Texans Фостер отримує доходи від рекламного контракту з Toyota, мережею супермаркетів Kroger і виробником одягу Under Armour.