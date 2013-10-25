Суд заборонив проведення масових акцій в Одесі

Як повідомили УНІАН в Одеській міській раді, таку ухвалу прийнято у п'ятницю, 25 жовтня.

За даними представника міськради, до суду звернувся виконавчий комітет Одеської міськради. Заборона розповсюджується на всі організації без винятку і стосується вулиць Єврейської, Преображенської, Балківської, Ланжеронівської, Пушкінської, Приморської, а також - Думської площі, проспекту Шевченка і Фонтанської дороги.

Як повідомили в міськраді, найближчим часом свої акції запланували партія «Родіна», яку очолює екс-депутат Ігор Марков, «Клуб взаємодопомоги «Життя+», організація ветеранів Одеси і громадська організація «Ілля Муромець», громадське об'єднання «Патріоти міста-героя Одеси».

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Представник міськради процитував звернення до суду виконкому: «Місця, де планується проведення заходів, є об'єктами міської інфраструктури, через які щодня проходять численні потоки людей, транспорту, туристів. Зазначені зони передбачають скупчення людей і вважаються небезпечними для життя і здоров'я населення. Проведення відповідачами будь-яких масових заходів і акцій за участю заявленої кількості осіб і організацій у вищезгаданих місцях може призвести до загострення обстановки, масових безладів у місті, зіткненням між активістами різних політичних напрямів, організацій, що призведе до порушення громадського порядку і безпеки громадян».

Начальник відділу зі зв'язків зі ЗМІ Одеської міськради Наталія Мальцева підтвердила УНІАН факт звернення виконкому до суду. За її словами, це звернення було зроблене на прохання Одеського міського управління міліції.

«Чомусь на один і той самий час призначили акції відразу кілька організацій, і передбачалася присутність на вулицях величезної кількості людей», - сказала Мальцева, не уточнивши, які саме організації подали запит на проведення своїх заходів.

Начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко сказав УНІАН, що про звернення міліції до мерії йому нічого невідомо.

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родіна» Ігорю Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Єкатерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова облягали обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям із боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.