У Мілані виявили фреску Леонардо да Вінчі

Про це повідомляє Corriere Della Sera. Фреска була в так званій дощатій залі (Sala della Asse), названої так через дерев'яні панелі, якими колись були вкриті її стіни. Зала розташовується на першому поверсі північно-східної частини замку, повідомляє Лента.ру.

Реставратори виявили частину великої монохромного фрески, написаної деревним вугіллям. На фрагменті натуралістично зображені гігантські коріння дерев, що пробиваються крізь стіну.

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За задумом художника, зала була розписана у вигляді альтанки зі склепінчастим куполом, оповитим гілками і прикрашеним золотими шнурами. Ймовірно, на стінах можуть бути зображені дерева, які оточують альтанку.

Реставратори, які виявили розпис, заявили, що є шанс відновити її цілком, але на це потрібно багато часу. Зараз фреска прихована під кількома шарами побілки (в середньому їх сім, але в деяких місцях - до 13).

За ходом відновлювальних робіт можна стежити в режимі реального часу на спеціальному сайті Sala delle Asse. В даний час реставратори працюють за допомогою механічного устаткування, але скоро перейдуть до етапу роботи з ультразвуковими приладами і лазерами.

Леонардо да Вінчі працював над оформленням зали у 1498 році протягом декількох місяців на замовлення герцога Лодовика Сфорца. У цьому місці власник замку приймав важливих гостей. Можливо, художник розписував залу не один. Також невідомо, чи була його робота закінчена.

У 2012 році Мауріціо Бернарделлі Куруц і Адріана Конкона Федріголлі випустили книгу, в якій заявили, що в замку Сфорца зберігається понад 100 невідомих робіт молодого Караваджо, створених у період з 1584 по 1588, в тому числі малюнків художника, про які до цього нічого не було відомо. Однак це відкриття викликало сумніви у багатьох мистецтвознавців. Як з'ясувалося пізніше, автори праці «Молодий Караваджо - Сто знайдених художніх творів" не консультувалися перед його виданням ні з одним експертом з Караваджо.