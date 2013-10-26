У Мілані виявили фреску Леонардо да Вінчі

03:01, 26 жовтня 2013
Суспільство
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У міланському замку Сфорца під час реставрації на стіні було виявлено фрагмент розпису, зробленого Леонардо да Вінчі.

Реставратори виявили частину великої монохромного фрески, написаної деревним вугіллям Кадр из программы телеканала «Россия К»

Про це повідомляє Corriere Della Sera. Фреска була в так званій дощатій залі (Sala della Asse), названої так через дерев'яні панелі, якими колись були вкриті її стіни. Зала розташовується на першому поверсі північно-східної частини замку, повідомляє Лента.ру.

Реставратори виявили частину великої монохромного фрески, написаної деревним вугіллям. На фрагменті натуралістично зображені гігантські коріння дерев, що пробиваються крізь стіну.

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За задумом художника, зала була розписана у вигляді альтанки зі склепінчастим куполом, оповитим гілками і прикрашеним золотими шнурами. Ймовірно, на стінах можуть бути зображені дерева, які оточують альтанку.

Реставратори, які виявили розпис, заявили, що є шанс відновити її цілком, але на це потрібно багато часу. Зараз фреска прихована під кількома шарами побілки (в середньому їх сім, але в деяких місцях - до 13).

За ходом відновлювальних робіт можна стежити в режимі реального часу на спеціальному сайті Sala delle Asse. В даний час реставратори працюють за допомогою механічного устаткування, але скоро перейдуть до етапу роботи з ультразвуковими приладами і лазерами.

Леонардо да Вінчі працював над оформленням зали у 1498 році протягом декількох місяців на замовлення герцога Лодовика Сфорца. У цьому місці власник замку приймав важливих гостей. Можливо, художник розписував залу не один. Також невідомо, чи була його робота закінчена.

У 2012 році Мауріціо Бернарделлі Куруц і Адріана Конкона Федріголлі випустили книгу, в якій заявили, що в замку Сфорца зберігається понад 100 невідомих робіт молодого Караваджо, створених у період з 1584 по 1588, в тому числі малюнків художника, про які до цього нічого не було відомо. Однак це відкриття викликало сумніви у багатьох мистецтвознавців. Як з'ясувалося пізніше, автори праці «Молодий Караваджо - Сто знайдених художніх творів" не консультувалися перед його виданням ні з одним експертом з Караваджо.

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