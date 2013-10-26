Україна сьогодні вночі перейде на зимовий час

Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

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Як повідомляв УНІАН, з 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня. Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на літній і зимовий час переходять у більш як 110 країнах світу.