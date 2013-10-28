ЗМІ: В Україну може повернутися техогляд автомобілів

Про це заявив гендиректор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

За законами ЄС, техогляд потрібно буде проходити через чотири роки після придбання нової машини і далі кожні два роки. Хто і як повинен проводити техогляди, угода не уточнює, повідомляють Вести.

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Також відповідно до Угоди Україна повинна адаптувати 31 екологічну директиву, максимально обмежити ключові забруднювачі, поліпшити якість бензину та дизельного палива.

«Українські стандарти на паливо не змінювалися з радянських часів, - говорить Назаренко . - Внаслідок цього кількість шкідливих речовин у їхньому вмісті, наприклад, сірки, перевищує європейські норми. Зараз Україна - в процесі переговорів, в яких беруть участь і українські лобісти вітчизняного палива».