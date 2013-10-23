Адаптація України до законодавства ЄС триватиме близько 10 років - Лукаш

Міністр юстиції Олена Лукаш вважає, що в разі підписання угоди про асоціацію зміни в Україні прийдуть не відразу і цей процес буде тривалим, передає Дзеркало Тижня.

"Проект угоди про асоціацію - документ, який покаже, як зміниться Україна і стандарти життя в Україні, як зміниться українське законодавство, і як воно буде відповідати європейським стандартам і буде гармонізувати з європейським законодавством. Тому процес імплементації та адаптації триватиме лише за змістом даної угоди 10 років", - заявила Лукаш, коментуючи євроінтеграційні процеси в Україні.

Вона також додала: "Якщо хтось вважає, що треба прийняти три, п'ять, п'ятнадцять законів і це завершиться - ні, це тривалий процес. Він чітко визначений за термінами прямо в угоді про асоціацію".

"Зараз є певний пакет законів, який ми повинні прийняти до саміту, а решта - це буде підписання цієї угоди, це початок змін до законодавства. Ми порахували, що тільки технічних регламентів нам потрібно буде змінити близько трьохсот, тому цей процес триватиме багато-багато років", - зазначила Лукаш.

Нагадаємо, що саміт Східного партнерства, на якому планується підписати Угоду про асоціацію між Євросоюзом та Україною, відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі.

21 жовтня на конференції міністрів закордонних справ Євросоюзу планується розглянути прогрес у виконанні Україною своїх зобов'язань для підписання асоціації. Остаточне рішення про підписання документа Євросоюз прийме 18 листопада.