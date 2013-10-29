Apple відзвітувала про рекордні продажі iPhone
00:04, 29 жовтня 2013Суспільство
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У представленому в понеділок, 28 жовтня, квартальному звіті компанії Apple констатується, що прибуток корпорації за період з липня по вересень поточного року склала 37,5 мільярда доларів, що істотно перевершило очікування аналітиків.
Apple відзвітувала про рекордні продажі iPhone / Фото : euroradio.fm
Приріст за одну акцію склав 8,26 долара.
Крім того, компанія Apple за період з 1 липня по 30 вересня поточного року продала 33,8 мільйона смартфонів iPhone, 14,1 мільйона планшетних комп'ютерів iPad і 4,6 мільйона комп'ютерів Mac, передає ІТАР-ТАСС. Прогнозований прибуток наступного кварталу становить 55-58 мільярдів доларів.
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Глава компанії Тім Кук зазначив: "Ми раді відправитися на свята з нашими новими iPhone - 5S і 5C, новою мобільною платформою iOS 7, iPad Mini з Retina-дисплеєм, неймовірно тонким iPad Air, новими MacBook Pro, радикально оновленим Mac Pro і ОС X Mavericks.
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