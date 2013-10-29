Apple відзвітувала про рекордні продажі iPhone

Приріст за одну акцію склав 8,26 долара.

Крім того, компанія Apple за період з 1 липня по 30 вересня поточного року продала 33,8 мільйона смартфонів iPhone, 14,1 мільйона планшетних комп'ютерів iPad і 4,6 мільйона комп'ютерів Mac, передає ІТАР-ТАСС. Прогнозований прибуток наступного кварталу становить 55-58 мільярдів доларів.

На тему: Apple представила планшет iPad Air

Глава компанії Тім Кук зазначив: "Ми раді відправитися на свята з нашими новими iPhone - 5S і 5C, новою мобільною платформою iOS 7, iPad Mini з Retina-дисплеєм, неймовірно тонким iPad Air, новими MacBook Pro, радикально оновленим Mac Pro і ОС X Mavericks.