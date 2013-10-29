ЗМІ: НАН України ліквідує два інститути

Згідно з академічною реформою, Інститут української археографії та джерелознавства буде реорганізований в Археографічну комісію при Інституті історії України, а Інститут сходознавства увіллється до складу Інституту всесвітньої історії. У керівництві академії пояснюють реорганізацію бажанням оптимізувати свою структуру, визнаючи, що ліквідація двох інститутів стане початком масштабної реформи. У той же час, в інститутах НАНУ впевнені, що такі зміни знищать гуманітарну науку в країні, повідомляє Комерсант-Україна.

Питання про ліквідацію двох наукових установ (Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського та Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського (ІУАІ) було поставлено ще минулої п'ятниці на засіданні президії Національної академії наук України. Академіки взяли час для прийняття остаточного рішення.

На тему: Янукович обговорив з Патоном розвиток Академії наук

Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського було створено в 1991 році. Займається вивченням мов, історії та культури народів країн Азії та Африки, а також східних народів, що населяють Україну. У складі інституту працюють 22 кандидати та 6 докторів наук.

Інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського створений в 1991 році. Сферою його наукових інтересів є пошук, наукова обробка та публікація письмових джерел культурно-історичної спадщини , а також розробка теоретичних основ сучасної археографії. У складі інституту працюють 40 кандидатів і 14 докторів наук.

Перспектива ліквідації викликала обурення учених. Так, вчора ввечері в ІУАІ відбулося екстрене засідання вченої ради, на якому було вирішено вже сьогодні скликати загальні збори колективу інституту і звернутися до президента НАНУ, академіка Бориса Патона з проханням "об'єктивно розібратися в ситуації". За словами співробітників ІУАІ , рішення закрити інститути приймається "раптово, кулуарно, без обговорень з колективом і науковою громадськістю".

В обох інститутах впевнені , що у разі їх закриття наука понесе непоправні втрати. "Ліквідація інституту стане прецедентом для поступового скорочення інших установ гуманітарного профілю" , - вважають українські археографи . "Це удар по всьому українському сходознавству, по суті, це згортання в Україні наукового напряму, який, навпаки, вимагає нашої уваги і допомоги", - додають вітчизняні сходознавці.

Тим часом у самій НАНУ заявляють, що йдеться не про ліквідацію , а про "оптимізацію роботи академії".

Як з'ясувало видання, на базі Інституту української археографії та джерелознавства планується створити Археографічну комісію при Інституті історії України (діяла в 1988-1991 роках), а Інститут сходознавства повинен увійти до складу Інституту всесвітньої історії.

Тим не менш, керівництво обох інститутів впевнене, що така оптимізація поставить хрест на їхній науковій роботі.

Проект оптимізації НАНУ критикують і в інших академічних інститутах. "Втрата спеціальних наукових установ вузького профілю явно позначиться на стані науки в країні. По суті, це не реформа , а вбивство наукової школи, яка ніяк не фінансується державою. Я рішуче проти таких дій", - сказав директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ Мирослав Попович.