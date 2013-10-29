Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом

У 2006 році Всесвітня організація з боротьби з інсультом (World Stroke Organization, WSO) оголосила 29 жовтня міжнародним Днем боротьби з інсультом (World Stroke Day), тим само закликавши до термінових активних дій у всесвітній боротьбі проти цього захворювання.

Інсульт - порушення мозкового кровообігу, яке стрімко розвивається з одночасним ушкодженням тканини мозку і розладом його функцій. Основні причини інсульту - гіпертонічна хвороба й атеросклероз. Також розвиток інсульту можливий при захворюваннях серця, наприклад, ревматичних вадах, ускладнених миготливою аритмією, і деяких хворобах крові.

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Лікарі розрізняють геморагічний інсульт і ішемічний інсульт. Геморагічний інсульт виражається крововиливом у мозок і зазвичай проявляється при гіпертонічній хворобі внаслідок фізичних або нервових перевантажень хворого. Значно частіше зустрічається так званий ішемічний інсульт, який пов'язаний з виникненням тромбозу (закупорки) кровоносної судини в мозку; закупорка судини може бути й атеросклеротичною бляшкою, що представляє собою ущільнення на внутрішній стінці артерії, або емболом, тобто шматочком тромбу або бляшки, принесеним потоком крові з іншого місця. Найчастіше емболічний інсульт виникає при порушеннях серцевого ритму, особливо у разі миготливої ​​аритмії.

Як геморагічний, так і ішемічний інсульт в найбільш важких випадках призводить до інфаркту (омертвіння) ділянки мозку, що клінічно виражається парезами або паралічами кінцівок, порушенням мови, ковтання, важкими розладами інших життєво важливих функцій організму. Вельми висока смертність в ранні періоди інсульту.

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Інсульт обумовлює близько 6 мільйонів смертей на рік у всьому світі, і як причина смерті поступається лише ішемічній хворобі серця.

У Росії, за даними НДІ цереброваскулярної патології та інсульту РНІМУ імені Н.І. Пирогова, щорічно переносять інсульт близько 500 тисяч осіб, приблизно половина з них помирає, а понад 90% тих, що вижили, стають інвалідами.

Всесвітня організація по боротьбі з інсультом була створена в жовтні 2006 року і спирається на діяльність своїх членів-учених, а також наукових організацій і товариств з боротьби з інсультом. Її місія полягає у наданні доступу до медичної допомоги з приводу інсульту, а також у пропаганді наукових досліджень і знань шляхом сприяння профілактиці та медичної допомоги хворим з інсультом та судинної деменцією; сприяння впровадженню стандартів найкращої практики; навчання кадрів спільно з іншими міжнародними, державними та приватними організаціями; заохочення клінічних досліджень. Два рази на рік WSO проводить Всесвітні конгреси з інсульту. Що випускається Науковий журнал International Journal of Stroke, який випускає WSO, є клінічно орієнтованим періодичним виданням. WSO - організатор Всесвітньої кампанії проти інсульту та Всесвітнього дня боротьби з інсультом.

У 2012 році WSO ввела новий символ боротьби з інсультом - синю стрічку. Унаслідок конкурсу на новий символ, в якому взяли участь відділення організації і дизайнери по всьому світу, була обрана синя стрічка, запропонована австралійської парою дизайнерів з Мельбурна.

Великий внесок у профілактику інсульту може зробити сама людина. Експерти ВООЗ відзначають, що причини серцево-судинних захворювань добре відомі - неправильне харчування, фізична інертність і вживання тютюну. Тому ВООЗ для збереження серця здоровим рекомендує дотримуватися розумної дієти, кинути палити і вести більш рухливий спосіб життя.

За матеріалами: РІА Новости