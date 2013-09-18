У Сумах померла дівчина, в якої стався інсульт на уроці фізкультури

Цю інформацію УНІАН підтвердили в управлінні освіти і науки Сумської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, лікарі досі не можуть дати відповідь на питання, чому в такому ранньому віці у молодої дівчини стався розрив аневризми судини головного мозку.

За інформацією начальника облуправління освіти Інеси Песоцької, школа всіляко допомагала дівчині медикаментами. У зв'язку із смертю дівчини в школі відбудуться траурні заходи.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Сумах у середній освітній школі № 20 під час уроку фізкультури 14-річній дівчині стало зле. Лікарі, що прибули за викликом, встановили діагноз - інсульт.

Як стало відомо, урок фізкультури розпочався з легкої пробіжки. Дев'ятикласниця відстала від групи дівчат, а коли її знайшли вона лежала на землі у судомах. Медсестра школи до приїзду бригади «швидкої» надала дівчині першу медичну допомогу.

Діагноз, який поставили школярці, - аневризма судини мозку.

Також з'ясувалося, що школярка вела здоровий спосіб життя, займалася єдиноборствами, брала участь у змаганнях. Проте, за непідтвердженою інформацією, у неї були проблеми із судинами.