Міндоходов вилучило більше 44 млн контрабандних білоруських цигарок

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 44 млн. контрабандних сигарет виробництва Республіки Білорусь орієнтовною вартістю 27 млн. грн., 7,9 тис. дал спирту вартістю 6,4 млн. грн, готівкові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 4 вантажних автомобіля. Всього за результатами обшуків виявлено та вилучено товарно -матеріальних цінностей на суму понад 36 млн. грн.

Бази зберігання контрабандних тютюнових виробів побували в Київській, Волинській та Закарпатській областях. У свою чергу , контрабандний спирт злочинці зберігали і реалізовували в Одеській та Івано - Франківській областях. Завдяки діям ГУ Міндоходов в Київській області , держбюджету вдалося уникнути втрат на загальну суму в 13,5 млн. грн. (в т.ч. 9,5 млн. грн. - з нарахування акцизного податку на тютюнові вироби).

Представники легального тютюнового бізнесу України підтримали дії Міністерства доходів і зборів щодо посилення боротьби з контрабандою сигарет в Україну і з їх нелегальним виробництвом. - Нелегальний обіг тютюну завдає істотної шкоди виробникам тютюнових виробів , підприємствам торгівлі, споживачам і проводить до значних втрат доходів до держбюджету. Ми підтримуємо зусилля Міндоходов по боротьбі з цим негативним явищем - заявив директор з корпоративних питань «Філіп Морріс Україна» Роман Хрущ.

Також, у Міністерстві доходів і зборів повідомляють, що за минулий тиждень підрозділами Міністерства були виявлені і вилучені крупні виробничі лінії для незаконного виробництва тютюнових виробів , близько 60 млн. контрафактних сигарет, 8 тонн тютюну. Зокрема, у Сєвєродонецьку було виявлено факт реалізації та зберігання місцевим приватним підприємцем більш 220 тисяч контрафактних сигарет на загальну суму в 77 тис. грн. Злочинцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.