Рух на трасі Одеса-Рені відновлено

Рух автотранспорту на трасі Одеса-Рені (Одеська область), яке було припинено 28 жовтня через руйнування моста, відновлено.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області, на 52 км +789 м автомобільної дороги Одеса-Рені в районі села Паланка (Республіка Молдова) після закінчення ремонтних робіт рух автотранспорту в обох напрямках відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня рух автотранспорту на трасі Одеса-Рені (Одеська область) було закрито через руйнування моста. За даними обласного управління Державної автомобільної інспекції, руйнування деформаційного шва мостового переходу було виявлене на 52-му кілометрі автомобільної дороги Одеса–Рені в районі села Паланка (Республіка Молдова).

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Одеса-Рені належить до трас міжнародного значення, частина європейського коридору «Чорноморське економічне співтовариство». Знаходиться на території Одеської області, збігається з частиною європейського автомобільного маршруту Е 87 (Одеса-Констанца-Ізмір-Анталія). Загальна протяжність — 244,4 км, з під'їздами — 282,4 км.