Трасу Одеса-Рені перекрито через зруйнований міст

Рух автотранспорту на трасі Одеса - Рені (Одеська область) закрито з 28 жовтня через руйнування мосту.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні Державної автомобільної інспекції, закриття руху - захід вимушений, через руйнування деформаційного шва мостового переходу.

«Дефект покриття виявлений на 52 км автомобільної дороги «Одеса - Рені»в районі села Паланка (Республіка Молдова), тому було обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках. Об'їзд здійснюється через Білгород-Дністровський, по автомобільній дорозі Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші», - зазначили в управлінні.

Після завершення ремонтних робіт рух буде відновлено, проте точний час відновлення поки що не повідомляється.

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Автомобільна дорога Одеса - Рені належить до трас міжнародного значення, є частиною європейського коридору «Чорноморське економічне співтовариство», збігається з частиною європейського автомобільного маршруту Е87 (Одеса - Констанца - Ізмір - Анталья). Загальна довжина- 244,4 км, з під'їздами - 282,4 км.