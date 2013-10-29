У Харкові невідомий обстріляв дитячий садок

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про пошкодження вікна дитсадка невідомим предметом надійшло сьогодні, 29 жовтня, близько 12.40.

Слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти на місці встановили, що вікно має незначне пошкодження від кулі, випущеної з пневматичній зброї.

Читайте також: У Тернополі чоловік із гвинтівкою цілився у людей на зупинці

За попередніми даними, постріл було зроблено з квартири багатоповерхівки, розташованої напроти дитячого закладу.

Ніхто не постраждав.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі працівники міліції опитують свідків та вживають заходи з метою встановлення осіб, що вчинили вказане правопорушення.