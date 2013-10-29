Чоловіка, що обстріляв харківський дитсадок, затримали

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який з пневматичної зброї обстріляв дитячий садок.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, наразі вказаний громадянин дає свідчення слідчим органам. Йому 27 років, раніше підозрюваний вже мав проблеми із законом за вживання наркотичних засобів.

Мотив свого вчинку чоловік пояснити не може, але підтверджує той факт, що саме він вдень зробив декілька пострілів по вікнах дитячого садка з квартири на 7 поверсі, що розташована в багатоповерхівці прямо напроти дитячої установи.

Працівники міліції вилучили у нього пневматичну зброю, яка передана експертам-криміналістам на відповідне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство), згідно з якою чоловікові загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, близько 12:40 надійшло повідомлення про пошкодження невідомим предметом вікна дитсадка в Московському районі Харкова. Міліціонери встановили, що вікно має незначне пошкодження від кулі, випущеної з пневматичній зброї. За попередніми даними, постріл було зроблено з квартири багатоповерхівки, розташованої напроти дитячого закладу. Ніхто не постраждав.