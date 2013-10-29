США: Шахраї контролюють програму Green card для українців

У доповіді викладено складну схему шахрайства, яка впливає на візову лотерею кандидатів на отримання Green card, а також свідчить про залякування і здирство стосовно українців, повідомляє voanews.com.

США присуджує 55 тисяч різноманітних віз щорічно громадянам країн з історично низьким рівнем імміграції до США. Шахраї "купують, крадуть або отримують із відкритих джерел особисту інформацію про українських громадян", йдеться в доповіді. У департаменті не визначилися, хто саме здійснює шахрайство, але йдеться про те, що вони мають "величезний вплив".

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За оцінками посольства США в Києві, злочинці вводять імена 80% населення Західної України в он-лайн програму на отримання віз, і роблять це з року в рік.

Це робиться часто без відома громадян, що заважає їх потраплянню у візову лотерею самостійно, тому що комп'ютерна система видаляє дублікати.

У доповіді йдеться, що злочинці зв'язуються з сотнями українців і вимагають від них підписати договір, згідно з яким переможець має заплатити до $15 тисяч, щоб отримати номер підтвердження візи.

Якщо українець хоче продовжити візу, але не може дозволити собі плату, злочинці можуть наполягати, щоб він або вона уклали фіктивний шлюб з тим, хто хоче іммігрувати в США і має достатньо грошей, щоб заплатити шахраям. Злочинці можуть навіть вимагати від переможця розлучення із фактичним чоловіком і одружитися з тим, хто готовий платити.

Вимагання не закінчується, коли віза видається і українець приїздить до США. Злочинці беруть під контроль картку і номер соціального забезпечення іммігранта для подальшої експлуатації. Вони також вимагають від нових іммігрантів окупити витрати, понесені угрупованням, для їх транспортування у США. При цьому загрожують також родичам іммігранта в Україні.

У доповіді йдеться, що американські офіційні особи роблять зусилля по боротьбі з шахрайством, в тому числі змінили запитання у інтерв'ю, щоб спробувати збити з пантелику заявників зі злочинних угруповань, але корупція зберігається.