Янукович змінив заступника голови СБУ та трьох начуправлінь у регіонах

Так, він звільнив Петра Шатковського з посади першого заступника голови Служби безпеки України, призначивши на його місце Володимира Тоцького. Перед цим Янукович звільнив Тоцького з посади начальника Управління СБУ в Криму.

Також президент призначив Олександра Кузнєцова начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

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Іншими указами він звільнив Сергія Рудого з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області та призначив Геннадія Калачова начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Також Віктор Янукович призначив Володимира Маркевича начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Водночас з цієї посади президент звільнив Юрія Гаврилюка.

Відповідні укази від 30 жовтня 2013 року розміщені на офіційному сайті голови держави.