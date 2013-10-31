Українці стали більше пити дешеве віскі

У січні- вересні 2013 року випуск горілки в Україні знизився на 17,8, повідомила виконавчий директор асоціації "Укргорілка" Аліна Шолохман. Падіння показників реалізації продукції показали всі великі виробники міцного алкоголю, пише «КоммерсантЪ-Украина».

Комерційний директор мережі "Велика кишеня" Дмитро Каширін пов'язує зменшення бажання споживачів до придбання горілки загальним зниженням попиту на алкоголь. Втім, експерт Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ Юрій Юдін говорить, що тенденції до зниження вживання алкоголю в Україні не спостерігається.

Українці стали більше експериментувати з імпортними напоями, які були недоступні для них раніше, вважає генеральний директор " Алкогольних традицій" Роман Вашколуп.

"У першу чергу мова йде про вино та віскі під private label роздрібних торговельних мереж і недорогих торгових марок", - пояснює Вашколуп. За його словами, деякі рітейлери на полиці з горілкою впритул ставлять віскі вартістю 57-63 грн за пляшку.

"Для багатьох споживачів дана ціна є прийнятною, оскільки раніше вони не могли собі дозволити цю продукцію, а зараз - можуть, нехай навіть доповівши різницю по відношенню до пляшки доброї горілки", - зазначив Вашколуп. Представники великих торгових мереж, в числі яких "Фуршет " і " Сільпо", підтвердили, що спостерігають зростання попиту на алкогольну продукцію під private label. "Горілка і раніше залишається напоєм номер один в українців, на другому місці - дешевий віскі", - говорить Дмитро Каширін.

На думку генерального директора Global Spirits Сергія Величка, стагнація ринку горілки неминуча через те, що за останні кілька років простежується тенденція до зростання вживання інших алкогольних напоїв. "Однак різке падіння ринку горілки також пов'язано з тим, що, починаючи з весни, на ринку з'явилися так звані бальзами та екстракти 40- градусної міцності. " Під виглядом цих "цілющих напоїв", по суті, реалізується горілка без сплати акцизів за зниженою ціною", - вважає він.

Слід зазначити, що постачання горілки впало не тільки на внутрішньому ринку, але і на зовнішньому. За даними "Укргорілки", в січні-вересні експорт обвалився на 23%. Багато в чому це пов'язано c відносинами, що загострилися між Україною і Росією - найбільшим експортним ринком збуту української горілки. Нагадаємо, починаючи з середини серпня, Федеральна митна служба Росії посилила перевірки продукції всіх українських виробників. Для багатьох експортерів алкоголю розмитнення не тільки затяглося на кілька тижнів, але також призвело до додаткових витрат на внесення забезпечувальних платежів, які зажадала російська сторона. Правда, зараз найбільші гравці ринку стверджують, що не відчувають жодних труднощів з постачанням української горілки на територію Росії.