Захарченко похвалився значним зменшенням рівня злочинності

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Захарченко сказав, що в порівнянні з 9 місяцями минулого року кількість умисних убивств зменшилася з 1838 до 1483.

За його словами, за 9 місяців поточного року у структурі злочинності суттєво зменшився відсоток тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень – з 35% у минулому році до 26% у нинішньому. Тяжких тілесних ушкоджень стало менше на 17 відсотків – з 2573 до 2128. Розбійних нападів стало менше на 23 відсотки, їх кількість зменшилася з 2524 до 1951.

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За словами міністра, загалом у цьому році розкриття умисних убивств зросло з 90 до 93 відсотків, тяжких тілесних ушкоджень – з 90 до 92 відсотків.

Захарченко повідомив, зокрема, що «сьогодні міліція Вінниччини розкрила зухвалий замах на місцевого фермера. З`ясовано, що це було замовне вбивство. На щастя, потерпілий живий, хоч і поранений. Виконавці та замовник затримані, вилучено вогнепальну зброю».