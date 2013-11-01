S&P знизило рейтинг України

Крім того, був знижений довгостроковий рейтинг країни за національною шкалою до "uaВВВ-" з " uaА-". На думку агентства, зростає ймовірність того, що уряду країни не вдасться забезпечити достатню кількість іноземної валюти для своїх потреб. Резерви інвалюти у ЦБ країни скоротилися у вересні на 26% в річному обрахунку, і S&P очікує подальшого їх зменшення в майбутньому, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-реліз агентства.

Згідно з базовим сценарієм агентства, Україна не піде на широкомасштабні реформи, що робить малоймовірним узгодження програми зовнішнього фінансування. Для затвердження такої програми необхідні консолідація бюджету, збільшення залежності газових цін від ситуації на ринку, підвищення гнучкості обмінних курсів.

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"На нашу думку, ймовірність падіння курсу гривні зросла - в 2014 році курс досягне 9,5 гривень за долар з передбачуваних 8,2 гривень за долар до кінця поточного року", - додають аналітики. Слабкість банківської системи України є, на їхню думку, перешкодою для гнучкості монетарної політики влади: обсяг безповоротних кредитів у портфелях банків складає 40% і може вирости ще більше.

Зберігається невизначеність щодо угоди про асоціацію з ЄС у зв'язку з ситуацією навколо екс-прем'єра країни Юлії Тимошенко. Підписання угоди, на думку S&P , буде позитивною для України в довгостроковій перспективі, проте Росія, швидше за все, відреагує посиленням торгового режиму.

Негативний прогноз означає, що рейтинг України може бути знижений в найближчі 12 місяців з імовірністю один до трьох у разі більш прискореного скорочення валютних резервів, ніж передбачається агентством. "Ми можемо переглянути прогноз до стабільного, якщо зовнішній тиск помітно пом'якшиться" , - заявили експерти S&P.