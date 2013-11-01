Офіційний курс валют на 4 листопада
17:57, 01 листопада 2013Суспільство
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Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото : Дзеркало тижня
На 4 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 1 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1079.4547 (на 1 листопада – 1090.3251)
10 RUR – 2.4838 (на 1 листопада – 2.4919)
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