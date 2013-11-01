Одесит привласнив 300 тисяч гривень свого роботодавця

В Одесі міліція почала кримінальне провадження стосовно чоловіка, який привласнив 300 тис. грн, що належать приватному підприємцю.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, слідчим відділом Приморського райвідділу Одеси почато розслідування стосовно жителя міста, який шахрайським шляхом привласнив кошти свого керівника.

«До міліції із заявою звернувся 38-річний житель Одеської області, який є приватним підприємцем. Чоловік просив вжити заходів стосовно свого 35-річного підлеглого, який шахрайським шляхом заволодів його 300 тис. грн, після чого зник. Потерпілий також розповів, що його працівник на телефонні дзвінки не відповідає і за місцем проживання не мешкає», - повідомили у відділі.

Встановлено, що підозрюваний допомагав бізнесмену вести господарські справи. За черговим дорученням керівника помічнику необхідно було забрати гроші у знайомого свого шефа. Проте, одержавши велику суму готівкою, зловмисник забув про виконання своїх зобов'язань і зник разом із грошима.

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За словами начальника Приморського райвідділу Одеси полковника міліції Олега Стратієвського, міліціонерам вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного, який на той час витратив привласнені гроші на особисті потреби.

За це кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання, передбачене ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Приморським районним судом Одеси стосовно затриманого брано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.