Яремче шостий день без мобільного зв'язку: туристи не можуть викликати швидку і таксі

Після заборони мобільні оператори подали до суду на мерію, а сьогодні планувалися громадські слухання з цього питання. Тим часом, як розповіли Вістям місцеві жителі, у містечку відбувається справжній хаос.

"Туристи не можуть викликати швидку і таксі. Люди знімають бронь з котеджів і їдуть в інші місця. Якщо зв'язок не включать, ми по світу підемо", - бідкається господар одного з котеджів Ігор Павлів.

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При цьому не всі потенційні туристи переймаються через відсутність зв'язку зі світом.

"А я не бачу нічого поганого в тому, що є місто, де можна пожити без цивілізації", - пише у соцмережі львів'янка Уляна Марченко.