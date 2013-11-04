Борщовий набір за рік подорожчав утричі

Експерти агентства відзначили, що однією з причин скорочення врожаю овочів також стало зменшення використання засобів захисту рослин і добрив в цьому році через складне матеріальне стану фермерів зважаючи на низькі цін на їх продукцію у попередні два сезони.

У результаті , за даними «АПК - Інформ: овочі і фрукти», найбільше зросли в ціні до листопада цибулю і картоплю - в 4,7 рази і 3,2 рази відповідно в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. При цьому вартість моркви виросла на 53,8%, буряків - на 50%, а ціна капусти, навпаки, знизилася на 16,7%.

Як повідомляв УНІАН , за даними Міністерства аграрної політики і продовольства , Україна в 2013 році зібрала 9,3 млн тонн овочів і 22 млн тонн картоплі , що на 7 % і 5,6 % відповідно менше, ніж торік.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі , середня ціна картоплі по Україні склала 4,15 грн/кг , капусти - 1,98 грн/кг, моркви - 3,51 грн/кг, буряків - 2,81 грн/кг, цибулі - 4,95 грн/кг