В Україні незначно подешевшав борщовий набір

При цьому тижнем раніше зростання цін сповільнилося до 0,8%. Таким чином, тенденція зростання оптових цін на плодоовочеву продукцію в Україні зберігається вже вісім тижнів поспіль.

Зниження цін на овочі борщового набору і картоплю минулого тижня було недостатньо істотним , щоб подолати різке зростання вартості тепличних овочів, які подорожчали відразу на 47,7% за тиждень. При цьому зниження цін на овочі борщового набору також істотно сповільнилося минулого тижня, тому що фермери не поспішали з реалізацією, прогнозуючи дефіцит традиційних овочів у другій половині сезону. Зазначимо, що серед овочів борщового набору найрізкіше знизилася ціна на буряк - на 5-7 % за тиждень. У той же час ціни на моркву і капусту залишилися переважно без змін. У тепличних овочах різкіше найбільше зросли ціни на огірок - на 60 % за тиждень, повідомляє АПК - Інформ: овочі & фрукти.

Фруктовий кошик , яка цього року залишається дуже доступною, знову подешевшала за тиждень - цього разу на 1,6 % завдяки зниженню цін на лимони і банани. При цьому ціни на яблуко залишалися стабільними, а ціни на апельсини за тиждень виросли.