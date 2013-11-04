Завтра дощі очікуються лише у західних областях

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 листопада буде хмарно з проясненнями.

У західних областях дощ, вдень на Закарпатті сильний; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, у західних областях, а вдень і в південній частині місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

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Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі до 13°; вдень 12-17°, у південній частині місцями 20-22°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

У столиці без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.